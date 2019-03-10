اعتداء على المغني الجزائري (فيصل مينيون) داخل ملهى ليلي بمراكش

ضاهر محمد – مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان الفنان الجزائري فيصل مينيون تعرض ليلة امس للاعتداء خطير داخل ملهى ليلي بالحي الشتوي (ليڤيرناج) اثناء احيائه لحفل غنائي، من طرف احد الزيائن، حيث تسبب له الاعتداء في جروح بليغة على مستوى الرأس.

واكدت نفس المصادر، ان تفاصيل الواقعة تعود لحظة طلب احد الزبائن من الفنان الجزائري تقديم احد الاغاني، الشيء الذي لم يكترث له فيصل مينيون، مما دفع بالزيون لمهاجهته بواسطة كأس تسبب له في جرح غائر على مستوى الوجه، حيث تم نقله على عجل صوب احدى المستشفيات الخاصة بمنطقة بين لقشالي لرتق الجروح البليغة، كما تم حصوله على شهادة طبية مدتها 25 يوما.

واوضحت نفس المصادر ان الفنان الجزائري، تقدم بشكاية لمصالح الامن بالدائرة الاولى معززة بالشهادة الطبية.

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