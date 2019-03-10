الملك محمد السادس يُعزي في ضحايا حادث تحطم الطائرة الاثيوبية

هبة بريس - الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة السيدة سهلي ورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك إثر حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، مخلفا العديد من الضحايا.

وجاء في برقية جلالة الملك أنه” وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لفخامتكن باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، ومن خلالكن لأسر الضحايا وللشعب الإثيوبي الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب المفجع، راجيا لكن ولذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء”.

يذكر ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت صباح اليوم الأحد 10 مارس بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا مما اسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم157 شخصا.

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