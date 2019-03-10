وزارة الخارجية تخصص رقما لعائلات ضحايا الطائرة الاثيوبية

هبة بريس - الرباط

خصصت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رقما هاتفيا خاص لعائلات ضحايا فاجعة تحطم الطائرة الإثيوبية اليوم الاحد 10 مارس الجاري ، وإخبار الرأي العام الوطني بمستجدات الحادث.

واعلنت وزارة الخارجية في بلاغ لها اطلاق الرقم الهاتفي الخاص اثر مصرع مغربيين في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتي كانت تؤمن رحلة بين أديس أبابا ونيروبي ، لافتة الى ان الوزارة وسفارة المغرب في إثيوبيا، تتباعان آخر مستجدات هذا الحادث مع السلطات الاثيوبية، حيث بامكان عائلات الضحايا الاتصال بالرقم التالي : “00 212 6 59 87 20 41″.

يذكر ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت صباح اليوم الأحد 10 مارس بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا مما اسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم157 شخصا.

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