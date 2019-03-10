قتيلان واصابات في حادثة سير مهولة بإقليم الجديد

احمد مصباح ـ هبة بريس

أسفرت حادثة سير وقعت فصولها الدموية، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد، بتراب إقليم الجديدة، عن مصرع شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة.

وحسب مصدر مطلع، فإن 5 شبان تقل أعمارهم عن 30 سنة، كانوا على متن سيارة خفيفة من نوع “كولف فولزفاكن”، سوداء اللون، كانت متوجهة ليلا من عاصمة دكالة إلى مدينة آسفي، من المحتمل أنهم من مشجعي فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، وذلك مرورا عبر الطريق الجهوية رقم: 301، الرابطة بين الجديدة والصويرة. وقد توقفوا بعض الوقت في محطة للبنزين بتراب جماعة “أولاد غانم” بإقليم الجديدة، حيث تزودوا بالبنزين، ومباشرة بعد ذلك، وكما رصدتهم كاميرات المحطة، واصلوا، في حدود الساعة الثانية والنصف من صبيحة اليوم الأحد، طريقهم في الاتجاه الذي كانوا يقصدونه.

وعلى مشارف دوار “أولاد ربيعة”، وتحديدا عند النقطة الكيلومترية 63، فقد سائق العربة التحكم في القيادة، بسبب نفجار مباغت للعجلة الخلفية من الجهة اليمنى. حيث انقلبت السيارة عدة مرات على امتداد حوالي 200 متر، بفعل السرعة، والحالة التي كانوا عليها، ولم تتوقف رحلتها المأساوية إلا بعد أن اصطدمت بحاجز على جنبات الطريق، قد يكون شجرة.

هذا، ولقي السائق والجالس على يمينه في المقعد الأمامي، وهما من مواليد 1995 و1996، مصرعهما في الحين، فيما أصيب مرافقوهما الثلاثة الذين كانوا يجلسون في الخلف، بجروح وصفت بالخطيرة جدا.

إلى ذلك، فقد وجد المتدخلون من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “أولاد غانم”، صاحبة الاختصاص الترابي، والتابعة لسرية الجديدة، والذين انتقلوا فور إشعارهم، إلأى مسرح النازلة، صعوبة في انتشال الضحايا، بالاستعانة بعناصر الوقاية المدنية، من تحت أنقاض السيارة التي تحطمت عن آخرها، وأصبحت عبارة عن ركام من حديد. حيث أحيل الضحايا الخمس تباعا على متن سياراة إسعاف، اثنين منهم إلى مستودع حفظ الأموات، وثلاثة في حالة جد حرجة، إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي بالجديدة

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