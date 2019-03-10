سطات..سباق نسوي على الطريق تكريما للمرأة”فيديو

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمت مؤسسة التضامن الرياضي للطفولة و الشباب بسطات بشراكة مع مديرية إقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الحسن الأول بسطات، وبتعاون مع المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي بسطات، ووزارة الشباب ورياضة ووزارة الثقافة،ووزارة المرأة وتضامن،ووزارة العدل، ( نظمت) صباح اليوم الاحد عرسا رياضيا نسويا وطنيا كأول نسخة له بعاصمة الشاوية عرف إقبالا كبيرا من قبل المتسابقات من نون النسوة اللواتي بلغن عددهن حوالي 360 متسابقة فزن منهن حوالي40.

عبد الرزاق زاكي مدير الدورة أكد في تصريح لهبة بريس على أهمية المحطة باعتبارها فرصة للتلاقي والتلاحم بين أجيال سابقة من خيرة الاساتذة مع أجيال المستقبل، لحمل الشعلة من أجل تطوير الرياضة بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة في جميع المجالات.

كما أن الخطوة تأتي في سياق الاحتفال بالمرأة و النهوض بالرياضة النسوية بسطات، اعترافا بالمجهودات التي قدموها رواد رياضة بالمغرب وسطات خاصة من خلال ترسيخ ثقافة الاعتراف من خلال تكريم مجموعة من بطلات كالبطلة حكيمة بن شريفة مديرة المعهد الوطني للألعاب القوى، والبطلة خديجة سخير عويطة زوجة أستاذ عويطة، واخت البطلة السابقة فاطمة العرفاوي، و البطل احمد كوتا.

وختم زاكي كلمته بتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاح هدا العرس من مساهمين من باشا المدينة ورجال السلطة المحلية والامن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورؤساء المصالح الخارجية و رجال الإعلام الوطنية والمحلية، وجنود الخفاء من اللجن التقنية وتنظيمية.

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