عاجل : نزول طائرة بوتفليقة في مطار بوفاريك العسكري

هبة بريس ـ الرباط

اقلعت ، مساء اليوم الأحد 10 مارس 2019، طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من مطار جنيف الدولي باتجاه الجزائر.

وحطت قبل قليل من الان طائرة بوتفليقة بمطار بوفاريك العسكري بدل مطار هواري بومدين

ونقل اكثر من مصدر ان طائرة حكومية جزائرية هبطت الأحد في مطار “كوينترين” بجنيف، حيث من المنتظر أن تقل بوتفليقة عائدا إلى بلاده.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مقربة بأن قوات الأمن الجزائري انتشرت بكثافة، اليوم، بين القصر الرئاسي بزرالدة ومطار العاصمة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان تطبيقان لتتبع حركة الطائرات قد أظهرا أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي للعلاج غادرت المجال الجوي الجزائري في وقت سابق يوم الأحد واتجهت شمالا.

وخلال 15 يوما التي قضاها الرئيس بجنيف عرفت البلاد مسيرات ضخمة رافضة لترشحه لعهدة خامسة، رد عليها برسالة يوم ايداع ملف الترشح تعهد فيها بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون سنة

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