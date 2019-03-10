وقفة احتجاجية بمرزوكة للتنديد بتفكيك مخيمات السياحية الرملية (صور)

هبة بريس - الرشيدية

التمست جمعية العرك الشبي للسياحة التضامنية، البيئة والتضامن بمنطقة مرزوكة المعروفة عالميا بكثبانها الرملية من السلطات المختصة ب”إيقاف تنفيذ إشعارات تفكيك المخيمات الى حدود مرور وقت الذروة السياحية مقابل الأداء بالتزام فردي مصادق عليه من طرف كل صاحب مخيم يلتزم فيه بإزالة مخيمه” .

واعلنت الجمعية عقب نهاية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اليوم الاحد 10 مارس الجاري للتنديد “بالإشعارات والقرارات الإدارية السلبية لتفكيك المخيمات السياحية الرملية” امام مقر الجماعة الترابية للطاوس بمركز مرزوكة بإقليم الرشيدية عبر بيان توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه (اعلنت) “استعداد الجمعية الإيجابي للحوار مع السلطات المختصة لإيجاد حلول توافقية بين الإدارة واصحاب المخيمات السياحية، خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها المنطقة توافد عدد كبير من السياح علما ان اصحاب المخيمات ملتزمون بحجوزات مسبقة لدى الزبناء ووكالات الأسفار” .

لتعلن في ذات البيان “موافقة الجمعية بدون تحفظ في تقنين وتنظيم المخيمات السياحية الرملية والمحافظة على السياحة المستدامة” .

وتطالب “بضمان حقوق أصحاب المخيمات موضوع اشعارات التفكيك والإسراع بترخيصهم بالأماكن المخصصة و بلقاء تواصلي بين السلطات المختصة والساكنة والمنعشين السياحيين حول المخيمات السياحية الرملية، مع إعادة النظر في مشروع التنطيق لعدم ملاءمته للوضعية الراهنة” .

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