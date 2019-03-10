رغم الرفض … العلم الإسرائيلي يرفرف في المغرب

هبة بريس ـ الرباط

رغم دعوات مغربية رافضة للتطبيع مع إسرائيل، رفرف العلم الإسرائيلي في مدينة مراكش اليوم الأحد.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان، تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، ظهر اليوم، الأحد، جاء فيها أن العلم الإسرائيلي رفرف في مدينة مراكش المغربية.

وأوضح عوفير جندلمان بأن رفع العلم الإسرائيلي جاء على خلفية مشاركة فريق الجودو الإسرائيلي في بطولة الجودو الدولية، التي تقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، حيث تم رفع العلم في مراسم توزيع الميداليات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان، أن الفريق الإسرائيلي الدولي حصل على ميداليتين برونزيتين في البطولة المقامة بالمغرب.

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