تكريم تاريخي للأستاذ “عبدالقادر تيعلاتي “

هبة بريس ـ الرباط

نظم ماستر القانون الرقمي وماستر علوم الإجرام ورابطة قضاة المغرب سطات بشراكة مع مختبر البحث في الديناميات الأمنية ومركز الدراسات والبحث في الأمن الرقمي الدورة الثالثة للملتقى الدولي حول “الحكامة الرقمية وسؤال الفعالية” وذلك بكلية الحقوق بسطات

وبحضور خبراء مغاربة وأجانب وفي لحظة أدرفت خلالها دموع الحاضرين تم تكريم عميد وهرم وفقيه هذه الكلية السابق الاستاذ عبد القادر تيعلاتي، وهو رجل أسدى خدمات جليلة لهذه المؤسسة ومن خلالها الى مجموعة من الطلبة تتلمذوا على يده وهم اليوم أطر بمجموعة من الكليات والمؤسسات على المستوى الوطني والدولي.. ولعل أبرز مما ميز حفل التكريم هذا هو كلمة صاحب كتاب ملك التوازن الاستاذ والكاتب جون كلود مارتينز، إذ وقف عند فضائله ومكرماته عندما كان طالبا لديه منذ اكثر من ثلاثين سنة..

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى ناقش ست محاور:

• المحور الأول: تحديد الإطار المفاهيمي للحكامة الرقمية

• المحور الثاني: الحكامة والاستراتيجيات الرقمية بالمغرب

• المحور الثالث: آليات تفعيل الحكامة الرقمية.

• المحور الرابع: إشكالات الحكامة الرقمية في المغرب

• المحور الخامس: كيفية تأهيل المواطن رقميا في ظل الرفع من مستوى التنمية البشرية

• المحور السادس: تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الفضاء الرقمي

كما أطر الندوة ثلة من الأساتذة من الجامعات المغربية والدولية ركزوا خلالها على موضوع الحكامة الرقمية لجعل الباحث يقف على الأليات والمكانيزمات التي تضبط كيفية تدبير وتسيير الدولة في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية، وفق مقاربة متجددة قوامها المشاركة في اتخاذ القرار والتقويم المستمر للإنجازات، من أجل تهيئة المجتمع للتحديث، وذلك بالعمل على توفير الشروط اللازمة للإنجاز والإبداع. باعتبار أن الرقمنة هي نتاج لتطور مجتمع الاقتصاد والمعرفة، لذا تشمل الحكامة الرقمية السيرورة والمكانيزمات والمؤسسات.

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