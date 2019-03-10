تارودانت : عصابة ” الكنوز” تنبش قبر ضريح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنكرت ساكنة دوار ” ايت فروان” بجماعة تتاوت بإقليم تارودانت، ما وصفوه بالسلوك المشين، مستنكرين ما قامت به ” عصابة الكنوز” من العبث بقبور المسلمين وحرماتهم و ضريح ” إمي نوكني ” الذي تم نبشه من طرف العصابة بحثا عن ما يعتقد أنه ” كنز” مدفون ، كما طالبت الساكنة بتكثيف عملية البحث من طرف المصالح الامنية ، من أجل القبض على كل من سولت له نفسه تكرار مثل هذه الأفعال.

يذكر أن العديد من الأضرحة بمناطق متفرقة من إقليم تارودانت ، قد تعرضت في أوقات سابقة لعمليات اقتحام وحفر وهدم،من طرف عصابات مجهولة بحثا على الكنوز.

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