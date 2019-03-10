رئيسة المجلس الوطني الإماراتي في زيارة للمغرب

هبة بريس ـ الرباط

وصلت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، على رأس وفد المجلس في زيارة عمل رسمية إلى المغرب، تجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة.

كما تترأس رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد بالرباط خلال الفترة11-14 مارس.

وكان في استقبال أمل القبيسي ووفد المجلس لدي وصولهم مطار الرباط ، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وسفير الإمارات بالمغرب.

وستعقد الدكتورة القبيسي مباحثات مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، كما سيتم توقيع مذكرة تعاون تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المغربي.

كما ستعقد رئيسة المجلس والوفد المرافق لها لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1