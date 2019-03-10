وجدة.. جمعية فضاء الشباب تكرم نساء وأطفال حي النجادي

هبة بريس ـ وجدة

‎دأبت جمعية فضاء الشباب التي تترأسها سليمة فراجي على الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية ، من أجل مد الجسور مع ساكنة الاحياء ، والمساهمة في نشر الوعي والتحسيس بأهمية التعليم ومنظومة القيم ، وغرس مبادىء المواطنة ، وتشجيع الرأسمال اللامادي و المنتوج المحلي ، و بتنسيق مع جمعية عين الغزال وفي اطار الرؤيا التشاركية مع الجمعيات، نظمت بعد زوال اليوم السبت 09 مارس الجاري تظاهرة علمية ثقافية تكريمية وترفيهية احتفالا بعيد ميلاد الأميرة الجليلة و احياء لذكرى ثامن مارس.

وبالمناسبة تم تقديم عروض ومداخلات قانونية من طرف أساتذة جامعيين ، ومهتمين بالشأن القانوني ،تمحورت حول القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومستجداته ، بالاضافة الى بعض نصوص مدونة الاسرة التي تتطلب تعديلات على سبيل المثال المادة 16 من مدونة الاسرة التي انتهى أجل العمل بها، الشيء الذي يستدعي الاستماع الى نبض الشارع والمجتمع المدني والمتخصصين القانونيين بغية اعداد توصيات ترفع الى ذوي الاختصاص من اجل التجويد والتعديل ، تماشيا مع مقتضيات الدستور بخصوص تقديم ملتمسات في مجال التشريع ، كما تم عرض فيلم يعرف بمضامين مدونة الاسرة ، وتم الاستماع الى شهادات تبرز مساوئ ومآسي زواج القاصر ، وتضمن الجانب المتعلق بتشجيع الصانع التقليدي وابراز الزي المحلي الأصيل عرض أزياء خاصة بمدينة وجدة والأقاليم المجاورة ، كما نظمت منخرطات فضاء الشباب بخصوص ورش الخياطة عرضا لمنتوجات محلية تسهر على إنجازها نساء حي انكادي.

كما تضمن الجانب التكريمي التفاتة خاصة ومميزة للمرأة القروية أو العاملة في مجال التعاونيات وخلق فرص الشغل وامتصاص البطالة وتعلق الأمر بمكرمة تشتغل في مجال تربية المواشي ، واخرى تشتغل في الجنوب الشرقي عن طريق خلق التعاونيات وتسويق المنتوج المحلي واليدوي للمرأة القروية ، وإدماج منتوج المرأة القروية من زرابي وأعشاب وعجائن وعسل ولوز ومنتوجات يدوية مختلفة في معارض المدن ، كما تم تكريم نساء عانين من العنف الزوجي واحتضنتهن جمعية عين الغزال التي تتكفل بالمرأة في وضعية صعبة فرسمن طريقهن وخرجن من النفق المظلم .

وفي اطار الاهتمام بالأطفال تم تكريم عشرين طفلا مسجلا بروض فضاء الشباب ، وفي الجانب الترفيهي قدمت فتيات الركادة رقصات فولكلورية محلية ، تلاها حفل شاي وتسليم الهدايا للمكرمين بحضور السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية ، كما تم اعداد بعض التوصيات في أفق التنسيق مع بعض الجمعيات والمتهمين بالشأن القانوني الأسري من اجل الصياغة ، وفي الختام تم رفع برقية ولاء الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

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