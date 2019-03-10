ترحيل 8 مغاربة كانوا بسوريا .. والأمن يحقق معهم في قضايا إرهاب

نُشر بتاريخ :  2019-03-10 - 10:02
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هبة بريس ـ الرباط

قالت وزارة الداخلية، إن السلطات المختصة، قامت اليوم الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا.

وأفادت في بلاغ لها، أن هذه العملية تدخل في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد، أن هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان.

وأضاف البلاغ أن هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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