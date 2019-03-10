رئيس جماعة مولاي يعقوب يسقط مستشار من حزب العدالة و التنمية من مهامه

ع محياوي – هبة بريس

قرر رئيس جماعة مولاي يعقوب المنتمي لحزب الاستقلال نهاية هذا الأسبوع في أشغال دورته لشهر مارس للمجلس ، التي كان ضمن جدول أعمالها هو إقالة مستشار جماعي ينتمي الى حزب العدالة و التنمية يسمى ” ي – ب ” من ذات المجلس من رئاسة لجنة المرافق بعدما تمكن من الحصول على أغلبية مريحة لإقالة المستشار المذكور. رئيس الجماعة و بقوة القانون أسقط المستشار الجماعي

و بعد اسقاط المستشار الجماعي المنتمي لحزب العدالة و التنمية من رئاسة لجنة المرافق، فتح رئيس الجماعة و بقوة القانون لما تبقى من المعارضة باب الترشيح لترأس اللجنة الثقافية عوض لجنة المرافق طبقا لقانون مدونة تسيير المجالس المنتخبة.

و استحسنت الأغلبية المريحة لمجلس جماعة مولاي يعقوب، قرار الرئيس بإسقاط المستشار المذكور من لجنة المرافق التي كانت تعم بها الفوضى سابقا لان ما يهم الجماعة الاشتغال حسب مصدر من عين المكان لـ ” هبة بريس ” .

وتجدر الإشارة أن رئيس جماعة مولاي يعقوب يحضا بشعبية كبيرة بذات المنطقة الساكنة تشهد له بكفاءاته و عمله السياسي الذي قاده إلى لرئاسة الجماعة عدة مرات و بابه مفتوح في وجه الجميع ، همه هو خدمة الساكنة و الرقي بالمنتجع السياحي لمولاي يعقوب الذي يستقطب عدد كبير من الزوار.

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