قتل ولده وأحرقه ثم طمره في حفرة بقلعة السراغنة

نُشر بتاريخ :  2019-03-10 - 09:19
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هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر متطابقة ان رجال الدرك الملكي بقلعة السراغنة عثروا مساء أمس السبت، على جثة رجل مرمية في حفرة عميقة، بالقرب من منزل الهالك بدوار النفاقتة.

وأفادت ذت المصادر أن الهالك قتل على يد ابنه، الذي أحرقه، ثم دفنه في حفرة قرب منزل العائلة بدوار النفافتة التابع للجماعة القروية سيدي الحطاب، لأسباب لاتزال غير معروفة، حيث لازال البحث جاريا على القاتل

و تم العثور على الجثة بواسطة الكلاب المدربة، استقدمتها فرقة مكافحة الجريمة التابعة للمركز القضائي بقلعة السراغنة من الرباط، في إطار بحث دام أكثر من يومين عن جثة الهالك.

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