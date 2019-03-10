ملكة جمال عاملات النظافة بالمغرب..اشعر بالفخر

هبة بريس ـ متابعة

توجت الجمعة فردوس حسناء (22 سنة) ملكة جمال عاملات النظافة فى المغرب لسنة 2019، فيما توجت ميمونة تراورى من مالى بلقب ملكة جمال عاملات النظافة فى أفريقيا.

وحظر حفل تتويج ملكات جمال عاملات النظافة بالمغرب، والذي نظمته شركة “أوزون” للنظافة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالرباط، فنانون و إعلاميون مغاربة جاؤوا لدعم عاملة النظافة المغربية ومساندتها.

وقالت المتوجة بلقب ملكة جمال المغرب حسناء فردوس “أبدأ عملي اليومي على الساعة السادسة صباحا وأنتهي على الساعة الثانية بعد الزوال، أنا معجبة كثيرا بمهنتي وأشعر بالفخر و بالراحة وأنا أزاوله يوميا. أشعر أنني أقوم بمهمة وطنية وليس فقط بعمل أتقاضى عليه أجر”.

وأضافت فردوس حسناء في تصريحات إعلامية “أعتقد أنني مثلت المرأة المغربية أحسن تمثيل بالرغم من كوني عاملة نظافة فقط. بهذا التتويج أنا أمثل جميع النساء المغربيات اللواتي يتقلدن مختلف المناصب”.

وأوضحت المتوجة أنها تشجع كل عاملات النظافة وكل النساء المغربيات اللواتي أصبحن يتقلدن مناصب مختلفة، ولا تقتصر مهمتهن على تربية الأطفال والجلوس في البيت.

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