احتجاجات “السترات الصفراء” تخبو في فرنسا

هبة بريس ـ وكالات

تراجعت أعداد المشاركين في احتجاجات “السترات الصفراء”، أمس السبت، في أنحاء فرنسا إلى أدنى مستوى لها حتى الآن، حيث تظاهر أقل من 30 ألف شخص، بحسب أرقام وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إن “28600 شخص تظاهروا هذا السبت، مقابل 39000 السبت الماضي، من بينهم 3 آلاف في باريس”، في حين شكّك ناشطو “السترات الصفراء” بهذه الأرقام الرسمية.

وقد بلغ عدد المتظاهرين مع انطلاق حركة “السترات الصفراء” 282 ألف شخص في 17 نوفمبر الماضي، والذي كان غير مسبوق من حيث شكله غير السياسي وغير النقابي، واستهدف في انطلاقته أسعار الوقود التي اعتبرت مرتفعة جداً، بالإضافة إلى مطالبته بتعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين.

وشكّل هذا الإستياء الشعبي أسوأ أزمة يواجهها الرئيس الفرنسي ماكرون منذ انتخابه العام 2017، ولكن على مدى 4 أشهر أخذ عدد المتظاهرين يستمر بالتراجع.

غير أن المتظاهرين يؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء “النقاش الوطني الكبير”، الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية.

والحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع في باريس كان محاولة الاعتصام والتخييم أمام برج إيفل، لكن المحاولة سرعان ما باءت بالفشل، فعندما بدأ نحو ثلاثين متظاهراً مساء الجمعة نصب خيم قرب البرج منعتهم قوات الأمن من ذلك وفرقتهم.

وتسعى حركة “السترات الصفراء”، من خلال الاحتجاجات إلى زيادة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويتزامن السبت الثامن عشر للتظاهرات الذي يصادف 16 مارس الجاري، مع نهاية النقاش الوطني، ويأمل الناشطون السبت المقبل في جمع “فرنسا بكاملها في باريس” لتوجيه “إنذار نهائي” للحكومة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0