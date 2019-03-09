باختصار أنا مليت الانتظار.. كليب جديد لدوزي

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ربيع بلهواري- هبة بريس
اصدر الفنان المغربي دوزي اغنية جديدة تحمل عنوان “باختصار” ، حيث انه قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب ، وطرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، ويقول مطلعها: “باختصار أنا مليت الانتظار …كل مرة وتيجى ليا باعتذار..لالالا لازم حل هالمسأله .
الدوزي بتعاطيه مع اللهجة الخليجية في هذه الاغنية برز كمطوع للتنوع الابداعي الذي يجتهد في تقديم الجديد، واظهر كذلك انه صاحب صوت جميل سليم ومتسق النسب والابعاد.مشرق ولطيف الاداء ، يتميز بشحنة عالية من الاحاسيس وبصوته فيض سخي من الاداء.
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