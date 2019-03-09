مصرع سيدة واصابات خطيرة في حادثة سير قرب تطوان

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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
لقيت سيدة مصرعها قبل قليل من مساء اليوم السبت 09 فبراير ، اثر حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 02 الرابطة بين طنجة وتطوان.
وحسب مصادر من عين المكان فان الحادث وقع قرب جماعة عين لحصن ، بعدما اصطدمت سيارة خفيفة من نوع “فياط” قادمة من مدينة طنجة في اتجاه تطوان ، بشاحنة نتج عنه سقوط السيارة في خندق ومصرع سيدة على الفور .
وانتقلت عناصر الدرك الى عين المكان مرفوقة بمصالح الوقاية المدنية حيث تم نقل المصابين وعددهم خمسة اشخاص حالات بعضهم وصفت بالخطيرة نحو مستشفى سانية الرمل لتلقي الاسعافات الضرورية .
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