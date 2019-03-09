مصرع سيدة واصابات خطيرة في حادثة سير قرب تطوان

نُشر بتاريخ :  2019-03-09 - 21:27
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لقيت سيدة مصرعها قبل قليل من مساء اليوم السبت 09 فبراير ، اثر حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 02  الرابطة بين طنجة وتطوان.

وحسب مصادر من عين المكان فان الحادث وقع قرب جماعة عين لحصن ، بعدما اصطدمت سيارة خفيفة من نوع “فياط” قادمة من مدينة طنجة في اتجاه تطوان ، بشاحنة نتج عنه سقوط السيارة في خندق ومصرع سيدة على الفور .

وانتقلت عناصر الدرك الى عين المكان مرفوقة بمصالح الوقاية المدنية حيث تم نقل المصابين وعددهم خمسة اشخاص حالات بعضهم وصفت بالخطيرة نحو مستشفى سانية الرمل لتلقي الاسعافات الضرورية .

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