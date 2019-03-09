حوار أمزازي والنقابات ..بداية التخلي عن نظام “التعاقد” أم رفض لفكرة الادماج !!

هبة بريس – الرباط

بعد اللقاء الذي جمع مساء اليوم السبت 09 مارس ، كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص أزمة الأساتذة المتعاقدين ، كشفت مصادر متطابقة ان الحكومة على لسان امزازي قدمت مجموعة من الإقتراحات المرتبطة بالأساتذة أطر الأكاديميات .

واضافت المصادر ذاتها ان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي اكد بان التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة ويندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد”.

وأضاف امزازي ان ” الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

ومن بين المقترحات الذي طرحتها حكومة سعد الدين العثماني ، تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتخلي عن نظام “التعاقد”، إضافة إلى “فسخ العقد من خلال مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا”، فضلا عن مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، إضافة إلى تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.

واقترحت الوزارة بتوجيهات من الحكومة أيضا، أن مراجعو التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين ، اضافة الى الحركة الانتقالية المكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، والإدماج ضمن أطر الأكاديمية، حيث سيدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.

وبالنسبة لترسيم، اقترحت الوزارة ان الترسيم سيكون مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

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