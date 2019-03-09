شركة سيتي باص فاس تحتفي بنسائها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

هبة بريس – فاس

تخليدا لليوم العالمي للمرأة و الذي يوافق 8 مارس من كل سنة ؛ احتفلت أسرة شركة سيتي باص فاس بهذا اليوم اعترافا منها بالجهود المبذولة من طرف النساء العاملات بهذه الشركة وتشجيعا لهن وتثمينا لكفاءاتهن باعتبارهن طرفا أساسيا في المجهود الذي تقوم به الشركة لفائدة ساكنة العاصمة العلمية وزوارها ومستعملي حافلاتها.

وتبعا لذلك، أقامت المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بفاس “سيتي باص فاس” بعد زوال يوم أمس الجمعة 8 مارس 2019 ، حفلا خاصا على شرف عاملاتها ومستخدماتها كتكريم رمزي بجهودهن واعترافا بعطاءاتهن في سبيل تنمية جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتثمينا لدورهن كعناصر فاعلة بقوة داخل مختلف مصالح الشركة ودورهن في التخطيط والتقييم والتتبع والتنفيذ لبرامج الشركة الرامية إلى الارتقاء بخدماتها والتفاعل مع تطلعات سكان العاصمة العلمية بصفة عامة والتجاوب مع انتظارات المرتفقين بصفة خاصة.

وقد أشرف على هذا الحفل المميز الذي تم تنظيمه بمقر الشركة كل من السيد المدير العام للشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة اللذين قاما بتوزيع ورود على النساء العاملات بالشركة كتكريم رمزي لهن واعترافا بقدراتهن ومساهمتهن في المجهود الذي تقوم به الشركة، كما تخلل هذا العرس التخليدي لليوم العالمي للمرأة حفل شاي على شرف نساء الشركة برعاية الرئيس المدير العام لمجموعة سيتي باص ترانسبور.

وبعد ذلك قام السيدان المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بالانتقال إلى شبكة الخطوط لتوزيع الورود على المرأة السائقة التي اقتحمت مجال سياقة الحافلات لتكريمها وتحسيسها بأن الشركة دائما إلى جانب قضيتها ومتطلباتها في الحياة اليومية والاقرار كذلك بأهمية دورها ومساهمتها في العمل الذي تقوم به الشركة.

إنه كان يوما مشهودا وله طابع خاص الذي عبرت من خلاله نساء الشركة بأن الحفل الذي نظمته الشركة على شرفهن هو بمثابة تتويج مشرف لمسارهن المنهي واعترافا من الشركة بقدرتهن على تنفيذ وإنجاز المهام التي توكل إليهم في مختلف مصالح الشركة بما فيها مجال سياقة الحافلات، كما تخللته كلمات شكر وتقدير لهذه الالتفاتة الرمزية والعميقة من حيث المضمون والبعد الانساني والتي لها دلالات كبرى تتعلق بالنجاحات التي حققتها المرأة نتيجة للتضحية الذاتية القوية وتحمل العمل الشاق والمضنى، والاهتمام بأوضاع البيت وتربية الأطفال والمساهمة في تنمية ميزانية أرستها الصغيرة إلى جانب زوجها.