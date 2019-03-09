هذه نتائج الحوار بين النقابات والوزير امزازي بخصوص “ملف اساتذة التعاقد”

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر متطابقة ان اللقاء الذي جمع اليوم السبت 09مارس ، وزير التربية الوكنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد امزازي ، ونقابات قطاع التعليم ، بخصوص ملف اساتذة التعاقد الذين يرفضون التوقيع على الملاحق والالتحاق بعملهم ، ابان عن تباعد الرؤى ببن الوزارة ونقابات التعليم بخصوص ايجاد حل ومخرج ل”الأزمة”.

لقاء الوزير مع النقابات الاكثر تمثيلية ، تمحور حول ملف الاساتذة المتعاقدين الذين يرفضون توقيع الملاحق كما انه ياتي في سياق اعلان “التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، “عدم توصلها بأي دعوة رسمية لحضور اللقاء و “قرار تمديد الإضراب لأسبوع آخر ابتداء من يوم غد الأحد 10 مارس الجاري” وفق ماكشفت عنه ذات التنسيقية .

واضافت ذات المصادر ان تباعد الرؤى بخصوص ملف الاساتذة المتعاقدين كشف عنه موقف الوزارة القاضي بتحسين وضعية الاساتذة في اطار نظام التعاقد وبين طرح النقابات لادماج الاساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية .