بنعتيق يُنوه بكفاءات مغربية في انجلترا وتكريم مغربيات بالمانيا

هبة بريس – الرباط

عقد السيد عبد الكريم ابن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة بحضور سفير المملكة المغربية بإبريطانيا السيد عبد السلام بودرار و السيد عادل الزايدي رئيس الجهة 13 ممثل الإتحاد العام لمقاولات المغرب و السيد المدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام الزناتي السرغيني يوم الجمعة 08 مارس 2019 لقاأ مع الكفاأت المغربية المقيمة بهذا البلد، هذا اللقاء الذي حضره أزيد من 150 كفاءة مغربية تشتغل في عدة مجالات ذات طابع مالي و إقتصادي و علمي .وشكل هذا اللقاء فرصة للتواصل مع الكفاأت المغربية بهذا البلد و تحفيزهم على الإنخراط في تنمية الإقتصاد الوطني وذلك عبر الإسثتمار من خلال بوابة الجهة 13 الذي أطلقتها الوزارة بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب ، و التي تضمن المواكبة لجميع الملفات ذات الطابع الإسثتماري.و قد أعلن الوزير خلال هذا الإجتماع التعبوي أن لجنة مكونة من الوزارة و سفارة المملكة المغربية بلندن تنكب على دراسة إمكانية عقد لقاء للكفاأت المغربية بأجلترا خلا هذا هذه السنة.وأحضر السيد بنعتيق اليوم السبت 09 مارس ندوة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة نظمتها القنصلية المغربية بدوسلدورف بشراكة ودعم من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة، ندوة تحت عنوان ” المرأة المغربية في قلب الإصلاحات الدستورية و القانونية” لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بدوسلدورف.و قد عرف هذا اللقاء الذي ترأسه القنصل العام السيد جمال الشعيبي حضور العديد من النساء المغربيات و الفاعلين الجمعويين و الكفاأت المقيمة بألمانيا ، حيث تمحورت أشغال هذه الندوة حول حقوق المرأة من خلال مدونة الأسرة و الحماية القانونية التي تكفلها التشريعات الوطنية للمرأة المغربية و كذا التحول الذي شهده المغرب من خلال إشراك المرأة في الحياة العامة و إشراكها في جميع مراكز القرار.كما تمييز اللقاء بتكريم عدد من النساء المغربيات من الجيل الأول و الثاني كنمودج للمرأة الناجحة في بلدان الإستقبال في المجتمع الألماني و كذا الأواصر القوية التي تجمعهم وطنهم المغرب. وفي أختتم هذ اللقاء بسهرة فنية أطرها الفكاهي المغربي محمد الخياري. و معلوم أن هذه الندوة ستتواصل غدا السبت 10 مارس 2019 بلقاء مع الأئمة المغاربة المقيمين بألمانيا .

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