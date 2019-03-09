الاطاحة بعصابة اجرامية وحجز 500 قرص مخدر بتطوان

هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر الدائرة السابعة بمدينة تطوان، مساء أمس الجمعة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تنشط في ترويج والإتجار في المخدرات، حيث تم حجز 500 قرص طبي مخدر.

وذكرت مصادر أمنية، أنه تم وضع كمين محكم استُدرج من خلاله ثلاثة من أفراد العصابة، كل على حدة، وتم إيقافهم متلبسين بحيازة ما مجموعه 100 قرص طبي مخدر من نوع اكستازي، ثلاث هواتف نقالة وسلاح أبيض متوسط الحجم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “تم إيقاف المزود الرئيسي لهم وزعيم الشبكة وهو من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات بكل أصنافها، بحي التقنية بتطوان بعد مراقبة وترصد، حيث ضبط بحوزته 400 قرص طبي مخدر من نوع اكستازي وهاتف نقال ومبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات”.

وقد أحيل أفراد الشبكة رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق الأبحاث معهم ووضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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