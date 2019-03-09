العثماني : ” وزراء الحزب يشتغلون لمصلحة البلاد والعباد وغير حريصين على المناصب ” !

هبة بريس – الرباط

قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، أنه من خصال المناضل السياسي الحقيقي ان يكون قريبا من المواطنين وهمومهم وانشغالاتهم عكس مايفعله عدد من السياسيين الذين يظهرون فقط في زمن الانتخابات .

واضاف العثماني الذي أطر اليوم السبت 09 مارس الجاري ندوة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بالرباط ، أن حزب المصباح ليس حزب ملائكة ، لافتا الى ان قلة قليلة من اعضاء الحزب الذين وقعت لهم اشكالات فساد مالي وقضايا اخلاقية .

وأردف العثماني ان جل قياديي الحزب الذين مارسو العمل السياسي اثبتوا نزاهتهم على حد قولهم ولم يمدوا ايديهم للمال العام وانهم يشتغلون لمنفعة البلاد والعباد وغير حريصين على المناصب فق تعبيره .

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0