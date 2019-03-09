عاجل: امن مراكش يوقف مرتكبي جريمة اغتصاب اجنبية

ضاهر محمد – مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة القضائية مدعومة بعناصر الدائرة السابعة، تمكنت قبل قليل من توقيف متورطين في اختطاف واغتصاب اجنبية بمنطقة “بومسمار” التابع لمقاطعة كيليز ليلة امس الجمعة.

وتمكنت عناصر الامن من توقيف الشابين، بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة المتبثة بالشارع العام وكذلك بواجهة المنازل التي عرفت تنفيذ جريمة الاختطاف والاغتصاب، ليتم تحديد هويتهم واعتقالهم.

واعترض الشابين سبيل السائحة التي كانت بصدد القيام بجولة مشيا على قدميها واقتاداها الى مكان خالي بمنطقة “بومسمار” قبل أن يقدما على اغتصابها.

وإلى ذلك، تم اقتياد الموقوفين من أجل تعميق البحث معهما قبل وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهما امام النيابة العامة المختصة بمراكش.

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