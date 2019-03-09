كلية الحقوق بسطات تكرم الأستاذات الجامعيات وعاملات النظافة “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، ارتأت اللجنة المنظمة ومعها إدارة الكلية خلال فعاليات اليوم الختامي للأسبوع المالي والثقافي التي احتضنته كلية الحقوق، (ارتأت) أن تُكرم نون النسوة العاملات في مختلف المجالات بدءا بعاملات النظافة هؤلاء النسوة اللواتي كرسن حياتهن للتنظيف والكنس في سبيل وضع المكاتب والمدرجات والمرافق الصحية في حلة جديدة في وجه مرتفقيها، كما تم تكريم الأستاذات الجامعيات اللواتي بدورهن يؤدين رسالتهن النبيلة من أجل الرفع من جودة التحصيل العلمي بنوع من نكران الذات والاخلاص في العمل، تخرجن على أيديهن الكثير ممن باتوا اليوم يسيرون المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة منها، ومنهم من بات يدرس في الكلية ذاتها، نذكر منهن الأستاذة حنان بنقاسم، والاستادة فاطمة مصلوحي، والاستاذة خدوج فلاح، والاستادة نجاة الحافظي، والأستاذة سمية عكور، والاستاذة رجاء نجيمي، كما تم تكريم الموظفات العاملات بمختلف أروقة الكلية على انخراطهن الجدي والمسؤول، كما تم تكريم الطالبات المشاركات في اللجنة التنظيمية تشجيعا لهن للانخراط في أنشطة الكلية، لهؤلاء النسوة المخلصات نقف وقفة احترام وتقدير.

الحفل الختامي المتميز عرف تنظيم العديد من الفقرات واللوحات الفنية من احياء الطائفة العيساوية الكبرى برئاسة هشام جمالي، وجمعية نبرات للموسيقى والفنان الكوميدي محمد عطير وغيرها من الفقرات الفنية والمسرحية ةمن أداء طلبة وطالبات جامعيات، وهي خطوة تروم تفعيل أدوار الحياة الجامعية وتشجيع المبادرات، وتعزيز جسور التواصل والانفتاح على باقي الفعاليات والشركاء والمتدخلين، كما يعتبر الأسبوع المالي والثقافي الذي نظم من طرف كلية الحقوق وبتعاون مع جامعة الحسن الاول، ومختبر الابحاث حول الانتقال الدمقراطي المقارن، ومختبر البحث في الاقتصاد والعمل العمومي، ومختبر البحث في التدبير والتنمية، ومختبر البحث في الديناميات الامنية، ماستر المالية العامة وماستر القانون العام المعمق وماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية وماستر تدبير الموارد البشرية وماستر المعاملات الالكترونية وماستر القانون الرقمي وماستر الديبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية ومختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ومختبر الابحاث حول التدبير والتنمية ومختبر الابحاث في العلوم الامنية وتدبير المخاطر بشراكة مع جامعة الحسن الاول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية والمجلس الجهوي لعدول استثنافية سطات، وهيئة المحامين بسطات، والمؤسسة الالمانية هانس سايدل الاسبوع فرصة لتقاسم التجارب والاستفادة من الندوات العلمية التي أطرها أساتذة جامعيون وخبراء في المجال المالي.

تفاصيل حول الحفل الختامي ضمن التغطية التالية:

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