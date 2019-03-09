الدنمارك تلاحق مروجي “فيديو” قتل الفتاتين الاسكندينافيتين في المغرب

نُشر بتاريخ :  2019-03-09 - 16:03
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الدنماركية أنها وجهت اتهامات إلى 14 شخصا يشتبه بنشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر عملية قتل الطالبتين السائحتين الاسكندينافيتين في المغرب.

وقال رئيس شرطة شرق غوتلاند، ميشيل كيلدغارد، في بيان إن: “الـ 14 شخصا متهمون بانتهاك قانون العقوبات، بمشاركتهم الفيديو عبر فيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى”.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن، والنروجية مارين أولاند ليل 16 على 17 ديسمبر 2018 عندما كانتا تخيمان في جبال الأطلس في جنوب المغرب.

وعثر على جثتيهما في اليوم التالي بعد أن تعرضتا لعدة طعنات وقطع الرأس.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك عدته السلطات حقيقيا، يظهر فيه أحد الجناة في جبال الأطلس.

وتتراوح أعمار 6 من المتهمين، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، بين 13 و18 عاما. ويتهم اثنان من هؤلاء بالتعاطف مع الإرهاب.

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