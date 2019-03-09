مدرب منتخب إفريقي مرشح لتدريب ريال مدريد

هبة بريس - وكالات

يبدو أن إدارة ريال مدريد لم تستقر بعد على مرشح واحد لخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، على رأس الإدارة الفنية للفريق الملكي.

فبعدما كان الحديث خلال الأيام القليلة الماضية يدور حول إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان، أو البرتغالي جوزيه مورينيو، لتدريب “الميرينغي” مجددا، كشف موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني أمس، عن مرشح جديد، وربما سيشكل مفاجأة للكثيرين، وهو النجم الهولندي المعتزل كلارنس سيدورف، لاعب ريال مدريد السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، معجب بشخصية سيدورف وإصراره على تحقيق الانتصارات.

وبحسب الموقع، فبيريز يدرس إمكانية إقالة سولاري، لتعيين سيدورف كمدير فني مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعيش ريال مدريد، واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعد إقصائه من مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0