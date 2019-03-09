توقيف مستشار من ” البيجيدي” مشتبه بإنتماءه لتنظيم ارهابي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن المصالح الأمنية المكلفة بقضايا الارهاب ، قد أوقفت يوم أمس الجمعة 8 مارس الجاري، مستشارا بالجماعة الترابية سيدي بوموسى إقليم تارودانت، يشتبه في موالاته للتنظيم الارهابي “داعش”،

وأضاف مصدر مطلع، أن المعني الذي يشغل مستشارا بإسم حزب العدالة والتنمية تم رصد حركاته من طرف عناصر “البسيج” منذ مدة، ليتبين أنه يتواصل بشكل مستمر مع صفحات مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لها علاقة بتنظيم الدولة المتطرف في بلاد العراق والشام .

ويذكر أن المنطقة شهدت خلال السنة الجارية ايقاف عناصر يشتبه في انتماءها الى جماعات متطرفة.

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