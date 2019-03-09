الهند تعلن إسقاط طائرة باكستانية مسيرة قرب الحدود

نُشر بتاريخ :  2019-03-09 - 15:13
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هبة بريس - وكالات

أعلنت مصادر عسكرية هندية، السبت، إسقاط طائرة باكستانية مسيرة قرب الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء آسيا ”ANI“ الهندية عن مصادر في الجيش لم تسمّها، أن الطائرة تم إسقاطها أثناء اقترابها من المجال الجوي لولاية راجستان، شمال شرقي البلاد.

ولم يصدر عن الجانب الباكستاني، على الفور، تعليق حول ما أوردته الأنباء الهندية.

يشار إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه منذ تصاعد التوتر بين البلدين في 14 فبراير الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه، وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديًا، وإصابة 20 آخرين.

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