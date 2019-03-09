أخنوش أمام مغاربة العالم: “دورنا اليوم مواجهة خطاب اليأس والعدمية”

لبنى أبروك - هبة بريس

اعترف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بوجود تحديات اجتماعية كبرى في قطاع التعليم والصحة والتشغيل، متوعدا بمواجهتها.

اخنوش، قال في كلمته الافتتاحية، بمؤتمر الجهة 13 المنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الاسبانية مدريد:”نحن اليوم في حاجة للكفاءة والذكاء المغربي للمساهمة في هذه المرحلة المِفْصَلِيَّة ومواجهة التحديات الكبرى”.

وتابع أخنوش قائلا:”دورنا اليوم يتمثل في نشر خطاب الأَمَل والتفاؤل ومواجهة خطاب اليأس والعدمية”.

وشدد رئيس التجمعيين، على أن مغاربة العالم يوجدون في صَمِيم الاهتمام في إطار الهيكلة الجديدة للحزب، ولهذا اخترنا أن تكون الجهة رقم 13 هي جهة مغاربة العالم. يقول اخنوش

وأكد اخنوش، على حرص الحزب على حضور ممثلي الجالية في مختلف الهياكل الموازية للتجمع، ومشاركتهم في التظاهرات والأنشطة التي تنظم في المغرب، مسترسلا بالقول:”وهادي فرصة باش نطلب من جميع المناضلات والمناضلين الأحرار في جميع دول العالم بتفعيل هياكل الحزب وبتنظيم أَنْشِطَة للإشْعَاع والترحيب بالأعضاء الجدد”.

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