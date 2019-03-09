منحة خاصة للاعبي حسنية أكادير لتجاوز الرجاء

هبة سبور

كشفت مصادر هبة سبور أن رئيس حسنية أكادير قدم وعدا للاعبي فريقه بتمكينهم من منحة قيمتها 50 ألف درهم، في حال تأهلهم لدور الربع من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

كما تعهد بصرف المنحة الاستثنائية للاعبي فريقه من أجل الفوز على الرجاء البيضاوي، الأحد المقبل، بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، ابتداء من الخامسة عصرا، برسم الجولة ما قبل الأخيرة من دور مجموعات كأس الكاف،

ويسعى فريق حسنية أكادير أن يحسم هذه المواجهة لصالحه لتقوية حظوظه في التأهل إلى دور الربع النهائي من المسابقة القارية.

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