أخنوش من اسبانيا: “نفتخر بإنجازات المرأة المغربية داخل وخارج الوطن”

لبنى أبروك - هبة بريس

هنأ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، المرأة المغربية ونساء العالم بمناسبة يومهم العالمي.

أخنوش، قال في كلمته بمناسبة مؤتمر الجهة 13 المنعقد بالعاصمة الاسبانية مدريد: “أنا سعيد اليوم باش نتواصل معاكم فهاد اللقاء الذي يجمع أَول مرة المناضلين الأحرار في إسبانيا، وباش نتلاقى مع مغاربة العالم اللي كيتعتابرو جزء من المجتمع المغربي”.

وعبر رئيس التجمعيين عن فخر حزبه بانجازات المرأة المغربية داخل وخارج الوطن، مضيفا بالقول:”أولا بغيت نهنئ المرأة المغربية سواء اللي في المغرب أو في بلاد المهجر، هنيئا لكن بكل ما حققتو من مكتسبات، ومازال الخير أمام إن شاء الله”.

وتابع اخنوش مخاطبا مغاربة العالم بالقول:”انْتُومَا مُوَاطِنِين كَامِلِي الـمُوَاطَنة، مُوَاطنين مْرْتبطين بالوطن وبالملك، وبالثَّقَافَة والحضارة المغربية، والدين الإسلامي الوسطي المعتدل، نكن لكم اعتبار ومودة خاصة، نؤمن بطاقاتكم وقدراتكم ونتحمل مسؤولية الوقوف بجانبكم لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههونها ولكي نفتح لكم باب المشاركة في اتخاذ القرار، ونرحب بكل مغربي يرد إصلاح بلادهم ولكي يضعوا الخبرة والتجربة رهن إشارة الوطن”.

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