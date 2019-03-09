الناظور.. رجال الحموشي يشنون حملة واسعة لاعتقال الحراكة

هبة بريس : وجدة

قامت عناصر الأمن التابعة لمفوضية شرطة بني أنصار مدعمة بعناصر الصقور بالناظور صباح اليوم السبت 09 مارس الجاري بحملة إعتقال شباب الهجرة الغير الشرعية (الحراكة) المنتشرين عبر أرجاء مدينة بني أنصار .

حيث قامت العناصر الأمنية بعملية مراقبة دقيقة لشاحنات وحافلات النقل الدولي التي يستغلها “الحراكة” للتسلل والاختباء بها من أجل ولوج البواخر التي تنتطلق عبر ميناء بني أنصار للعبور للضفة الأخرى أو الدخول للثغر المحتل مليلية .

الحملة لقيت إستحسانا لدى أرباب وسائقي شاحنات النقل الدولي مطالبين بإستمرارها، خصوصا، حيث سيتم نقلهم عبر حافلات نحو المدن المغربية التي قدموا منها.

وهذا فقد شنت سلطات الأمن الإقليمي بالناظور منذ الأربعاء الماضي حملة لترحيل المتشردين الحالمين بالهجرة الغير الشرعية(اعمارهم مابين 12 إلى 25 سنة) ، بعد إرتفاع عددهم بمختلف شوارع المدينة وساحاتها العمومية، مما شكل مصدر إزعاج دائم للمواطنين المغاربة والأجانب.

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