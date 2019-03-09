السترات الصفراء تواصل تظاهراتها في فرنسا للسبت الـ17

هبة بريس - وكالات

يواصل محتجو السترات الصفراء، اليوم السبت، تظاهراتهم في أنحاء فرنسا، للسبت السابع عشر.

وحاول المتظاهرون، إضافة مزيد من الزخم إلى تظاهراتهم من خلال الدعوة إلى اعتصام قرب برج إيفل وتظاهرات موازية في مدن أخرى وسط مخاوف دائمة من أعمال عنف تخللت التظاهرات السابقة.

وحاول نحو ثلاثين متظاهرا، مساء الجمعة، نصب خيم قرب برج إيفل لكن قوات الأمن منعتهم، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

لكن منظمي التحرك أكدوا عبر صفحتهم على فيس بوك “سنبقى في المكان طوال نهاية الأسبوع وما بعد ذلك إذا استدعى الأمر”.

كان قادة حركة السترات الصفراء، دعوا إلى هذا الاعتصام، وقال أحدهم ويدعى مكسيم نيكول الخميس في شريط مصور: “أيام الثامن والتاسع والعاشر (مارس) اعتصام كبير وتعبئة كبيرة “سنبيت في المكان”.

ويتزامن السبت السابع عشر للحركة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للمرأة. ودعت نساء “السترات الصفراء” إلى تظاهرة السبت في باريس، وتحديدا اعتبارا من الساعة 11،00 إنطلاقا من شارع الشانزيليزيه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0