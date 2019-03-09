احصائية غريبة للاعبي نهضة بركان في البطولة

ادريس دحني – هبة سبور

كشفت صفحة خاصة بإحصائيات الفرق الوطنية عن مفارقة عجيبة أبطالها لاعبو نهضة بركان لكرة القدم , وتشير هذه الإحصائية أن فريق نهضة بركان هو الفريق الوحيد الذي عجز لاعبوه عن التسجيل بالقدم اليسرى منذ بداية البطولة الاحترافية هذا الموسم والى غاية الجولة 20 .

ونجح فريق نهضة بركان في تسجيل 21 هدف كان للهداف لابا كودجو فودوه نصيب الأسد فيها بعد تسجيله ل 13 هدف جعلته يتصدر ترتيب هدافي الدوري المغربي , فيما يحتل نهضة بركان الصف الثامن برصيد 27 نقط .

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