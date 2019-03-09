توقيع اتفاقية تعاون بين جماعة جرسيف و مدينة فاندوفر-ليه-نانسي

هبة بريس

وقعت امس الجمعة 8 مارس 2019 الجماعة الحضرية لجرسيف، اتفاقية إطار تعاون مع مدينة فاندوفر_ ليه_ نانسي من فرنسا (Ville deVadoeuvre les Nancy)

بمقر عمالة إقليم جرسيف.

ووقع الإتفاقية رئيس الجماعة الحضرية لجرسيف السيد علي الجغاوي و عمدة مدينة فاندوفر-ليه-نانسي السيد ستيفان هابلو (Stephane Hablot) ، وذلك بحضور كل من السادة سعيد البرنيشي رئيس لجنة المالية لجهة الشرق ومحمد لمرابط نائب رئيس جهة الشرق ويحيى الزروالي مدير مصالح جماعة جرسيف و عمدة المدينة الفرنسية ووفد مرافق له.

و تهدف جماعة جرسيف الى توسيع شراكاتها و اتفاقياتها مع مدن أوروبية للإستفادة من تجربتها و تبادل الخبرات معها لتطوير العمل الجماعي و تنمية المدينة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0