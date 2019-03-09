العثماني: “طلبت من امزازي التحاور مع النقابات بحضور الاساتذة المتعاقدين”

نُشر بتاريخ :  2019-03-09 - 12:29
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه طلب من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن يدخل ابتداء من اليوم السبت، في حوار مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة موظفي الأكاديميات المعروفين بـ”الأساتذة المتعاقدين”.

وقال العثماني، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل مشاركته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني الثالث لجمعية “محامون من أجل العدالة” المنظم بالرباط، إنه “طلب من وزير التربية الوطنية البدء، اليوم في حوار مع النقابات التعليمية بحضور هؤلاء الأساتذة، والاستجابة لأقصى حد من المطالب في إطار الوعود المقدمة لإصلاح النظام الأساسي المنظم لهؤلاء الأطر التربوية وتصحيح الاختلالات التي قد تشوبه”.

وأكد أن الحكومة حريصة على “توفير الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهؤلاء الأساتذة” إسوة بنظرائهم الخاصعين لنظام وزارة التربية الوطنية. وأشار العثماني إلى أنه سيطلع على مخرجات هذا الحوار لاحقا، معربا عن أمله في أن تكون نتائجه “إيجابية”.

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