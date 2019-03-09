استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض

هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الأمريكية، أمس الجمعة، أن بيل شاين، مدير الإعلام في البيت الأبيض والمدير السابق لشبكة “فوكس نيوز”، قدم استقالته. وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة إن “بيل شاين سلم استقالته للرئيس (دونالد ترامب) مساء الخميس”، موضحة أن شاين لا يزال يدعم ترامب وسيكون مستشارا داخل فريق حملته لانتخابات 2020.

وكان شاين تولى منصبه في يوليوز 2018 خلفا لهوب هيكس التي التحقت بـ “فوكس نيوز”.

وسبق لشاين أن تولى نيابة رئاسة الشبكة الإخبارية القريبة من المحافظين في غشت 2016 بعد استقالة رئيس مجلس إدارتها رودجر آيلز الذي لوحق قضائيا بتهمة التحرش الجنسي بمذيعة سابقة.

وعلق ترامب قائلا “قام بيل شاين بعمل استثنائي بالنسبة لي وللحكومة. سنفتقده في البيت الأبيض، لكنني أتطلع إلى العمل معه في الحملة الرئاسية للعام 2020 والتي سينخرط فيها بشكل كبير”.

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