الموهبة الصاعدة راسيل المغربي تعد الجمهور بطرح جديدها

هبة بريس

‎تستعد الساحة الفنية المغربية باستقبال موهبة صاعدة جديدة في عالم الطرب و الغناء و هي الفنانة المبدعة راسيل المغربي التي أتتنا من بلاد الخليج و بالضبط من الكويت .

‎هي فنانة تعشق الغناء منذ الصغر ، طموحة بشكل كبير هدفها هو إكتساب قاعدة جماهيرية من مختلف جماهير الوطن العربي . عبرت عن مدى حبها للمغرب و كم هي متحمسة لتحضير جديدها الذي عبارة عن أربع أغاني بأنماط و إيقاعات مختلفة تماشيا مع التوزيع الجديد الذي نستمع إليه في الآونة الأخيرة من خلال الموجة الشبابية الرائجة حاليا .

‎الفنانة راسيل المغربي لها طابع خاص و كاريزما خاصة تميزها كطاقة متألقة و خدومة و التي تعتبر جواز المرور إلى عالم الفن و الموسيقى بحيث تطمح لتحقيق مكانتها و ذاتها ،و ما يميزها أكثر أنها تعتبر من النساء الذين يوفقن بين العمل و الموهبة لذلك تسعى بالمضي قدما في تحقيق حلمها و اكتسابها لتشجيع الجمهور و خاصة الجمهور المغربي الذي يعتبر شعب طروب و يعطي قيمة رمزية للفن بشتى أنواعه.

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