طنجة تستيقظ على وقع جريمة بشعة .. حارس سيارات يقتل زميله

اس.بويعقوبي – هبة بريس

شهدت منطقة “البلايا” بمدينة طنجة ليلة أمس الجمعة ، جريمة قتل راح ضحيتها حارس سيارات بعدما تلقى ضربة بواسطة آلة خادة من كرف زميل له بموقف للسيارات بالمنطقة المذكورة .

الواقعة وحسب مصادر متطابقة ، بدأت بشجار نشب ببن الطرفبن ليتحول الى جريمة قتل بعدما استل الجاني آلة حادة ووحه بواسطتها ضربات قاتلة على مستوى الراس للضحية سقط على اثرعا مدرجا في دمائه .

وفور اخطارها هرعت عناصر الوقاية المدنية الى عين المكان، حيث تم نقل الضحية الى المستشفى الا انه فارق الحياة، فيما تم اصطحاب الجاني الى الدائرة الاولى حيث سيخضع لمسطرة البحث والتحقيق المعمول بها في هكذا جرائم .

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