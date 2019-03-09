نائبة رئيس البنك الأوربي للاستثمار تقوم بزيارة للمغرب

هبة بريس

تقوم إيما نافارو نائبة رئيس البنك الأوربي للاستثمار المكلفة بأنشطة هذه المؤسسة المالية بمنطقة المغرب العربي، يومي 11 و 12 مارس الجاري، بأول زيارة لها إلى المغرب.

وقال بيان للبنك الأوربي للاستثمار الجمعة 08 مارس، إن إيما نافارو ستلتقي خلال هذه الزيارة بأعضاء في الحكومة إلى جانب العديد من الممثلين الدبلوماسيين والماليين، كما ستوقع على اتفاقية للتمويل تهدف إلى دعم وتعزيز البنيات التحتية للطرق السيارة بالمغرب وكذا على بروتوكول للتفاهم مع صندوق الضمان المركزي.

وأوضح نفس المصدر، أن نافارو أكدت أن المغرب “هو شريك رئيسي للاتحاد الأوربي والبنك الأوربي للاستثمار”، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة المالية “التي تحتفي خلال هذه السنة بالذكرى 40 للتعاون مع المغرب ملتزمة على المدى الطويل بمصاحبة المخططات الواعدة والاستثمارات الاستراتيجية للمملكة وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في دعم وتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي وتنمية وتطوير قطاع الشغل”.

وقد خصص البنك الأوربي للاستثمار منذ عام 2007 حوالي 5 مليار أورو لتمويل مجموعة من المشاريع الجديدة همت قطاعات حيوية في الاقتصاد المغربي كالنقل الحضري والطاقة والقطاع الخاص والماء والتطهير وتربية وتكوين الشباب.

وذكر المصدر ذاته، بأن المغرب يعد ثاني أكبر مستفيد من التمويلات التي يقدمها البنك الأوربي للاستثمار من بين الدول المجاورة جنوب أوربا بنسبة 25 في المائة من الاستثمارات الإجمالية لهذه المؤسسة المالية الأوربية بالمنطقة.

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