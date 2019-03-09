زياش ضمن التشكيلة المتالية لدوري أبطال أوروبا

نور الدين . ب

كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك” عن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع، وذلك بعد إسدال الستار على نصف مباريات دور إياب ثمن النهائي.

وعرفت التشكيلة تواجد النجم المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي،والذي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه على ريال مدريد برباعية ،بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

في حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام).

في خط الدفاع: خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)، أليكس تيليس (بورتو)، يان فيرتونغن وتوبي ألدرفيريلد وسيرج أورييه (توتنهام).

في خط الوسط: شون وحكيم زياش (أياكس).

في خط الهجوم: دوسان تاديتش (أياكس)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، موسى ماريغا (بورتو).

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