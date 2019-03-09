أحلام مستغانمي عن احتجاجات الجزائر:”صحوة ستجعل من الشعب ماردا يصعب إخضاعه”

هبة بريس - وكالات

قالت الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي إن ما يشهده الشارع الجزائري اليوم، صحوة ستجعل من الشعب ماردا يصعب إخضاعه أو حكمه.

وفي الوقت الذي عبرت فيه مستغانمي عن إعجابها بالتحركات المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وبالشعارات التي يرفعها المتظاهرون، أثنت مستغانمي عن الجهود التي تبذلها قوات الجيش والأمن “دون أن يؤذوا جزائريا حتى الآن”.

ونشرت مستغانمي على صفحتها الرسمية في تويتر مقطع فيديو يظهر سيارات الأمن تسير بحذر وسط حشود غفيرة من المتظاهرين، وهم يهتفون بشعارات ضد ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

ودخلت المظاهرات المنددة بترشح بوتفليقة للرئاسة أسبوعها الثالث، وهي تشكل تحدياً للرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاما، والذي يطمح في ولاية خامسة خلال الانتخابات المقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل.

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