ولاية أمن فاس تحتفي بالشرطيات في اليوم العالمي للمرأة

نُشر بتاريخ :  2019-03-08 - 22:20
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ع محياوي - هبة بريس

أقامت ولاية أمن فاس، اليوم الجمعة 8 مارس الجاري، حفلا خاصا بالنساء الشرطيات من خلال توزيع أكاليل الورود على مختلف الشرطيات التابعات لولاية الأمن .

الحفل حضره والي ولاية الأمن بفاس ، الذي ألقى من خلاله كلمة باسم المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي.وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به العالم في الثامن من كل مارس.

واعتبر والي الأمن أنه في ظل الإدارة الجديدة، تعزز دور المرأة داخل المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة فيما تعلق بالمواضيع ذات البعد الإنساني والأسري.

الحفل ترأسه كبار المسؤولين الأمنيين بالمدينة، تم خلاله التعبير عن عبارات الاحترام والتقدير لجهودهن المميزة، وإخلاصهن وتفانهن في العمل، وكذا لدورهن في حفظ الأمن .

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