مكناس : العثور على 3 جثث من أسرة واحدة في ظروف غامضة.

ع محياوي ـ هبة بريس

اهتزت مدينة مكناس مساء اليوم الجمعة 08 مارس الجاري، بحي الوحدة منطقة سيدي بوزكري ،على وقع العثور على ثلاثة جثث من أسرة واحدة.

وحسب مصادر ” هبة بريس ” ، فالجثث تعود لسيدة سبعينية، وابنتها الخمسينية، والحفيد البالغ من العمر 22سنة، تم العثور عليهم بداخل منزلهم بالحي المذكور في ظروف غامضة.

وأضاف ذات المصدر ، أنه فور علمهم بالخبر حلت مختلف السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان لمعاينة الحدث بمحضر قانوني بتعليمات من النيابة العامة المختصة ،

ونقل الجثث الى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد التشريح الطبي لمعرفة ظروف و ملابسات الوفاة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0