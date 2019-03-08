منعش عقاري ينعث قائدا بـ “المراهق ” والنيابة العامة تدخل على الخط

هبة بريس ـ الرباط

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن وكيل الملك بابتدائية خريبكة أصدر تعليماته، اليوم الجمعة 08 مارس، للشرطة القضائية بتوقيف مستثمر عقاري أهان لجنة مكونة من السلطة المحلية ومنتخبين وممثلي إدارات أخرى يرأسها قائد الملحقة الإدارية الرابعة أمس الخميس، وذلك بعدما كانت هذه اللجنة بصدد الإيقاف الفوري لأشغال حديقة فوق ملك عمومي تعود لجاره، حيث انتزع آليات الهدم من العمال، وشرع في تهديد القائد ومرافقيه.

و وفق ذات المصادر، فقد تمادى المعني بالأمر في غيه واستفزاز اللجنة، بعدما منعها من إزالة علامات تشوير كان قد وضعها بشكل غير قانوني أمام سكناه لمنع توقف السيارات ومرور المواطنين.

وأضافت ذات المصادر أن المستثمر كال عبارات قدحية لقائد الملحقة الإدارية الرابعة أمام مسمع ومرأى المارة الذين تجمهروا بالمكان، حيث هدد بنقله إلى مكان آخر، واصفا إياه بالمراهق، وأنه يملك سلطة تعيين وتنقيل رجال السلطات داخل المدينة.

الواقعة خلفت استنكارا واستهجانا لدى ساكنة المدينة،التي تتابع باستغراب اختراق لوبي العقار لمراكز القرار ، في حين أعدت السلطات تقريرا مفصلا عن الواقعة تم وضعه على مكتب وكيل الملك بابتدائية خريبكة، الذي تفاعل مع الموضوع بسرعة قصوى وأصدر تعليماته على الفور للمصالح الأمنية لاتخاذ المتعين.

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