احتجاجات الأساتذة …أولياء التلاميذ يطالبون بإنقاذ أبناءهم من الضياع(وثيقة)

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

راسلت جمعية آباء وأمهات واولياء امور التلاميذ بالمدرسة الجامعاتية القاضي عياض ببليونش , المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالمضيق – الفنيدق بخصوص “اضراب الاساتذة الماعاقدين ومايترتب عنه من هدر مدرسي “.

وجاء في “الشكاية” التي توصلت “هبة بريس” بنسخة منها ، انه بعد تعليق الاساتذة المتعاقدين العمل داخل المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع من اجل ممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة في مطلب الادماج ، وامام الضرر الذي من الممكن ان يلحق بالتلاميذ جراء حرمانهم من الدراسة لمدة اسبوع ، مما سيؤثر سلبا على تحصيلهم خاصة وانهم مقبلون على اجتياز امتحانات المراقبة المستمرة للدورة الثانية فان جمعية آياء وامهات واولياء امور التلاميذ بالمؤسسة المذكورة تنتظر من الوزارة ايجاد حل للوضع حتى يتمكن ابناؤهم من مواصلة دراستهم اسوة بباقي زملائهم الذين يتابعون الدراسة على يد الاساتذة المرسمين .

هذا، وشهدت مدينة تطوان امس الجمعة مسيرة حاشدة للاساتذة المتعاقدين بشوارع المدينة انتهى بمعتصم جهوي عجل بتدخل القوات العمومية التي عملت على تفريق الاساتذة وسط عمليات كر وفر .

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