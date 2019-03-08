الأميرة للا مريم تترأس بالرباط مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الجمعة بأكاديمية المملكة المغربية بالرباط، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني، أدت مجموعة من طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط نشيد الاتحاد الوطني لنساء المغرب بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.

إثر ذلك، ألقت رئيسة لجنة أخلاقيات الاتحاد الوطني لنساء المغرب، السيدة أمينة أفروخي كلمة بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، ذكرت فيها بتوجيهات صاحبة السمو الملكي المرتبطة بتعزيز مبادرات الاتحاد في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، انخراطا في الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

كما سلطت السيدة أفروخي الضوء على الحوار الذي خاضه الاتحاد مع فعاليات المجتمع المدني، من أجل وضع خطة عمل الاتحاد، على أساس عدد من المقاربات، لاسيما اعتماد مبادرة القرب وانخراط الشباب وتنويع وتقوية الشراكات وتعزيز موقع الاتحاد على المستويين الوطني والدولي.

إثر ذلك، قدم عضو لجنة أخلاقيات الاتحاد، السيد أحمد عبادي، نبذة عن كتاب “ثراء الذاكرة … آفاق واعدة “، الذي يحتفي بعمل الاتحاد طيلة خمسين سنة.

وبهذه المناسبة قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم بتوقيع الكتاب، الذي يعد أداة مرجعية وآلية للاطلاع بامتياز، من شأنها المساهمة في حفظ الذاكرة الوطنية الجماعية، وتعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وكذا مباشرة تفكير معمق حول الأوراش المستقبلية.

وأشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بعد ذلك، على إطلاق جيل جديد من وحدات التكوين ثلاثي التخصصات (التكوين، الإنتاج، التسويق)، وهو مشروع يهدف إلى تطوير البرامج والأنشطة ذات الصلة بالتكوين، وكذا خلق مسالك جديدة وبرامج بيداغوجية مبدعة ومسايرة لحاجيات سوق الشغل قصد تحفيز النساء والفتيات والشباب في وضعية هشاشة من 15 إلى 30 سنة.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر 63 جمعية جهوية تنخرط تدريجيا في المشروع من خلال مراكز التدريب والتكوين التابعة للاتحاد والتي تتجاوز 59 مركزا.

بعد ذلك، قدم رئيس برنامج عمل الكرسي الأكاديمي “لالة مريم للمرأة والطفل” السيد محمد الغاشي، برنامج عمل الكرسي، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والموجه لضمان نقاش واسع يستجيب لتطلعات وانشغالات المجتمع المرتبطة بالمرأة و الطفل.

وأبرز السيد الغاشي أن خطة عمل الكرسي الأكاديمي على المدى المتوسط والقصير، تتضمن إنجاز أبحاث ودراسات وتنظيم ندوات حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء، وزواج القاصرات، وإعادة تأهيل المجتمع المغربي، وحماية الأطفال في وضعية هشاشة.

بعد ذلك، قدم الوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد الدردوري لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم شروحات حول مشروع “دار القرب”، وهي المبادرة التي تم الإعلان على إطلاقها في 8 مارس 2018 ، كبنية للقرب تبتغي تعزيز الإدماج والإنصات الاجتماعي وتطوير نظم الرعاية والحماية الاجتماعية للنساء والأطفال.

وتعد دار القرب “نزالت العضم” بإقليم الرحامنة، أول نموذج في إطار هذه المبادرة، سيعمم من طرف الاتحاد على باقي جهات المملكة.

ويروم هذا الفضاء ضمان القرب والإدماج والإنصاف الاجتماعي للمواطنين والمواطنات، ويستهدف بالخصوص الأشخاص في وضعية هشاشة في العالم القروي وشبه الحضري، من أجل الاستفادة من الخدمات الأساسية ذات الطابع الاجتماعي والطبي والتربوي والقضائي.

إثر ذلك، قدم السيد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، شروحات لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بخصوص مشروع إحداث منصة للاستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشاشة.

وستكون هذه المنصة، التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والرامية إلى النهوض بحقوق النساء والفتيات وحمايتهن من أي اعتداء، مفتوحة 24 ساعة / 24 طيلة أيام الأسبوع عن طريق خط هاتفي مباشر.

ويسخر الاتحاد لهذه الغاية عددا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين سيتولون استقبال الاتصالات الهاتفية من طرف النساء والفتيات في وضعية هشة، من أجل الإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرضن له، قصد توجيههن إلى المصالح المعنية، سواء النيابة العامة أو مصالح الأمن، أو الدرك الملكي.

كما سيستقبل هذا الخط الهاتفي طلبات الدعم من أجل التوجيه أو الإرشاد بشأن إمكانيات الشغل والتكوين والتكوين المهني و خلق المقاولة والمشاريع المدرة للدخل المتاحة محليا و جهويا.

واستقبلت صاحبة السمو الملكي، بهذه المناسبة، ممثلات الجمعيات النسائية الإفريقية، بحضور السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، السيد محمد مثقال. ويجسد هذا الاستقبال مدى العمق الإفريقي الراسخ للمغرب.

إثر ذلك، قدم كل من السيدة شمس الضحى العلوي الإسماعيلي رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا، والسيد محمد الدردوري، لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم مبادرة الجمعية الجهوية للاتحاد بسلا. ويتعلق الأمر بتهيئة ملعب القرب “الهناء” الذي تم إحداثه بمنطقة سيدي عبد الله، وهو مشروع ستستفيد منه النساء والفتيات من أجل ممارسة الرياضات الجماعية.

ويتعلق الأمر أيضا بتوفير حافلات مدرسية عمومية بجماعة عامر، وهي مبادرة تندرج في إطار الجهود الرامية لمكافحة الهدر المدرسي في صفوف الأطفال. وقد تحقق هذا المشروع المنفتح على شركاء آخرين، في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي ساهمت بخمس حافلات.

وتجسد مساهمة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الاهتمام الذي توليه هذه المؤسسة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل رفاهية النساء والفتيات، وحرص جلالته على تمكين هذه الفئات من المجتمع من التكوينات الضرورية لمتابعة مساراتهن الدراسية في أفضل الظروف، والاضطلاع بدورهن كاملا داخل المجتمع.

وفي ختام هذا الحفل، أخدت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صور تذكارية مع المشاركين في الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للمرأة.

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